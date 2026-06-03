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13:36, 3 июня 2026Экономика

Минфин России удвоит закупки валюты

Минфин РФ будет закупать валюту и золото почти на 10 млрд рублей ежедневно
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин России с 5 июня по 6 июля приобретет валюту и золото в рамках бюджетного правила на 208,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, закупки увеличатся с майских 110,3 миллиарда рублей почти вдвое, а ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 миллиарда.

С учетом того, что Центробанк в первом полугодии совершает операции по продаже валюты на 4,62 миллиарда рублей в день, объем нетто-покупок валюты властями в указанный период составит около 5,3 миллиарда рублей.

О досрочном возвращении на валютный рынок Минфин сообщил в конце апреля. Решение объяснялось необходимостью «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему».

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