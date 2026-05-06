Банк России вернется к закупке валюты

14:24, 6 мая 2026

ЦБ вернется к закупке валюты в ФНБ из-за повышения нефтегазовых доходов в апреле
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Объем средств, направляемый Минфином Банку России на закупку иностранной валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ), в период с 8 мая по 4 июня 2026 года составит 110,3 миллиарда рублей или 5,8 миллиарда в сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

С учетом того, что Центробанк во втором полугодии 2026 года продает из ФНБ валюту на 4,62 миллиарда рублей в сутки (компенсация вложения средств фонда в разрешенные финансовые активы в предыдущие шесть месяцев), реальная сумма закупок юаней составит 1,18 миллиарда рублей в сутки.

Минфин при расчете передаваемых средств учитывал объем отложенных операций за март и апрель, когда действие бюджетного правила приостанавливали. Перейти к закупкам позволил рост нефтегазовых доходов (НГД) в апреле, хотя они и оказались на 230,4 миллиарда рублей ниже, чем годом ранее.

Отличительной особенностью нынешнего объявления стало отсутствие прогноза по майскому уровню НГД. Традиционно он учитывался при расчете объема продажи или закупок валюты.

Валютный рынок отреагировал на объявление ведомства укреплением рубля, поскольку инвесторы ожидали больший объем закупок с учетом благоприятной нефтяной конъюнктуры. Курс юаня на Мосбирже вплотную приблизился к минимуму за последние три месяца, а доллар на рынке Forex подешевел на один рубль.

О досрочном возобновлении бюджетного правила, в рамках которого Минфин продает или покупает валюту в зависимости от размера нефтегазовых доходов, ведомство сообщило две недели назад. Решение объяснялось необходимостью «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему».

