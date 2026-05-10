Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

Минобороны: ВС России зеркально отреагировали на нарушения перемирия ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что ответные удары наносились по огневым позициям реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 9 мая начало действовать перемирие между Россией и Украиной, которое должно продлиться до 11 мая. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с момента вступления в силу перемирия ВСУ совершили многочисленные обстрелы, в том числе с использованием БПЛА. По данным ведомства, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотниками.