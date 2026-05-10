Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 10 мая 2026Россия

Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

Минобороны: ВС России зеркально отреагировали на нарушения перемирия ВСУ
Ольга Коровина

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что ответные удары наносились по огневым позициям реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 9 мая начало действовать перемирие между Россией и Украиной, которое должно продлиться до 11 мая. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с момента вступления в силу перемирия ВСУ совершили многочисленные обстрелы, в том числе с использованием БПЛА. По данным ведомства, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

    Эксперт Милешкин оценил новую парковочную инициативу Минтранса

    Американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

    Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

    На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

    Иран предостерег страны от введения санкций и пригрозил им проблемами

    ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

    В Минобороны доложили о строгом соблюдении перемирия российскими военными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok