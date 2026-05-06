Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 6 мая 2026Экономика

Нефтегазовые доходы России упали

Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов за апрель в годовом выражении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам апреля объем нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета России составил 855,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует статистика Минфина, приведенная на его сайте.

Такой результат на 238,6 миллиарда рублей больше, чем в марте, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы упали на 230,4 миллиарда рублей.

Тем не менее впервые с начала года итоговый результат оказался выше базового уровня НГД на 21 миллиард рублей. В предыдущие три месяца бюджет в совокупности недополучил 570 миллиардов рублей.

Отдельно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принес 916,8 миллиарда рублей, из которых на нефть пришлось 771,3 миллиарда рублей. Это более чем в два раза выше, чем в любой другой месяц с начала года. Кроме того, 259,7 миллиарда рублей попало в бюджет за счет ежеквартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

Итоговый результат НГД оказался заметно ниже суммы налогов и пошлин в связи с применением демпферного механизма, благодаря которому российским нефтяным компаниям вернули 207,5 миллиарда рублей за сдерживание цен на топливо, и возмещение акциза на нефтяное сырье в размере 151,8 миллиарда рублей.

Апрель стал первым месяцем, в рамках которого бюджет ощутил эффект взлета мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Тем не менее воспользоваться благоприятной конъюнктурой в полной мере мешают атаки на транспортную и портовую инфраструктуру, из-за которой падает объем экспорта нефти и нефтепродуктов, а также повышаются страховые премии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

    Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

    Минтранс захотел отменить плату за парковку для двух машин для некоторых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok