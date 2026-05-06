Нефтегазовые доходы России упали

Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов за апрель в годовом выражении

По итогам апреля объем нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета России составил 855,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует статистика Минфина, приведенная на его сайте.

Такой результат на 238,6 миллиарда рублей больше, чем в марте, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы упали на 230,4 миллиарда рублей.

Тем не менее впервые с начала года итоговый результат оказался выше базового уровня НГД на 21 миллиард рублей. В предыдущие три месяца бюджет в совокупности недополучил 570 миллиардов рублей.

Отдельно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принес 916,8 миллиарда рублей, из которых на нефть пришлось 771,3 миллиарда рублей. Это более чем в два раза выше, чем в любой другой месяц с начала года. Кроме того, 259,7 миллиарда рублей попало в бюджет за счет ежеквартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

Итоговый результат НГД оказался заметно ниже суммы налогов и пошлин в связи с применением демпферного механизма, благодаря которому российским нефтяным компаниям вернули 207,5 миллиарда рублей за сдерживание цен на топливо, и возмещение акциза на нефтяное сырье в размере 151,8 миллиарда рублей.

Апрель стал первым месяцем, в рамках которого бюджет ощутил эффект взлета мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Тем не менее воспользоваться благоприятной конъюнктурой в полной мере мешают атаки на транспортную и портовую инфраструктуру, из-за которой падает объем экспорта нефти и нефтепродуктов, а также повышаются страховые премии.