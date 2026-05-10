12:31, 10 мая 2026Бывший СССР

ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

Минобороны: ВСУ нарушили режим прекращения огня в зоне СВО 16 071 раз
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО) России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По его данным, за минувшие сутки украинская армия 676 раз обстреляла позиции Вооруженных сил (ВС) России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Кроме того, ВСУ нанесли 6 331 удар беспилотными летательными аппаратами. Также украинские войска предприняли восемь атак на позиции подразделений ВС РФ.

«Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря.

