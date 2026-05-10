Минобороны: ВСУ нарушили режим прекращения огня в зоне СВО 16 071 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО) России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По его данным, за минувшие сутки украинская армия 676 раз обстреляла позиции Вооруженных сил (ВС) России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Кроме того, ВСУ нанесли 6 331 удар беспилотными летательными аппаратами. Также украинские войска предприняли восемь атак на позиции подразделений ВС РФ.

«Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря.