Журналист обратился к Зеленскому после важного послания Путина

Журналист Христофору: Зеленский должен стремиться к встрече с Путиным

Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране. К такому мнению в эфире своего YouTube-канала пришел кипрский журналист Алекс Христофору.

«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного», — отметил эксперт.

По словам Христофору, если Зеленский откажется приехать в Москву, то это лишь подтвердит его нежелание мирно урегулировать украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что Кремль готов принять Владимира Зеленского в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Так политик прокомментировал переданные Путину премьер-министром Словакии Робертом Фицо сигналы Зеленского о готовности к встрече с российским лидером, назвав их «старыми» и «звучавшими и в прошлом».

Сам глава РФ согласился встретиться с Зеленским. «Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — подчеркнул он.