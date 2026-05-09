Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 9 мая 2026Мир

В Финляндии оценили слова Путина о встрече с Зеленским

Мема: Россия остается открытой для диалога, несмотря на враждебность Киева
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Россия сохраняет готовность к переговорам, несмотря на враждебное отношение Украины и стран Запада. Так слова президента РФ Владимира Путина о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским прокомментировал финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своем намерении добиваться членства в НАТО и продолжить борьбу на фронте. Несмотря на все трудности, Россия остается открытой для диалога», — сказал он.

По его мнению, урегулирование украинского конфликта невозможно до тех пор, пока не будут устранены его истинные причины, включая расширение НАТО к российским границам.

Ранее Путин согласился встретиться с Зеленским. «Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин согласился встретиться с Зеленским

    Путин рассказал о «достойных словах» Трампа о Дне Победы

    Путин оценил роль Трампа в урегулировании на Украине

    На Украине отреагировали на заявление Путина о встрече с Зеленским

    На Украине пришли к ужасающему решению на фоне проблем ВСУ

    Иран выдвинул десять условий участия сборной в чемпионате мира

    В Финляндии оценили слова Путина о встрече с Зеленским

    Путин высказался о попытках Европы принизить вклад СССР

    Путин заявил о попавшем в колею Западе

    В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о параде Победы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok