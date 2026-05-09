В Финляндии оценили слова Путина о встрече с Зеленским

Мема: Россия остается открытой для диалога, несмотря на враждебность Киева

Россия сохраняет готовность к переговорам, несмотря на враждебное отношение Украины и стран Запада. Так слова президента РФ Владимира Путина о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским прокомментировал финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своем намерении добиваться членства в НАТО и продолжить борьбу на фронте. Несмотря на все трудности, Россия остается открытой для диалога», — сказал он.

По его мнению, урегулирование украинского конфликта невозможно до тех пор, пока не будут устранены его истинные причины, включая расширение НАТО к российским границам.

Ранее Путин согласился встретиться с Зеленским. «Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — подчеркнул он.