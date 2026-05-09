21:31, 9 мая 2026Мир

Путин согласился встретиться с Зеленским

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он высказался во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.

«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — отметил Путин.

Кроме того, он считает, что встреча может состояться и «в третьей стране», но только для подписания окончательных договоренностей на длительный срок. В данном случае это можно сделать «где угодно», пояснил президент.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. Также Ушаков прокомментировал сигналы Зеленского о готовности к встрече, переданные Путину премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

