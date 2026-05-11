Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 11 мая 2026Мир

В Германии депутаты поддержали важное предложение Путина

Spiegel: Депутаты в Германии поддержали слова Путина о посредничестве Шредера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Немецкие депутаты поддержали идею президента России Владимира Путина о посредничестве на переговорах Москвы и Евросоюза экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом написало издание Spiegel.

«Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шредер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности», — рассказал журналистам депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

По его мнению, если ЕС хочет оказаться за столом переговоров, то ей стоит воспользоваться каждым шансом, который предоставляет Россия.

Как считает экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених, Европа должна рассмотреть кандидатуру Шредера. Но сосредоточиться на более раннем предложении главы Евросовета Антониу Кошта о диалоге с Москвой.

Ранее Владимир Путин предложил на роль посредника между Россией и ЕС бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.

До этого в СМИ сообщалось, что правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России. В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии», поэтому якобы не заслуживающими доверия.

Политический эксперт Севим Дагделен в разговоре с российскими СМИ приветствовала предложение Путина, однако политическая сила не имеет депутатов в бундестаге и не может повлиять на оценку Берлина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    В Турции и Сочи ввели сборы для борьбы с жадностью туристов

    В Иран резко прокомментировали реакцию Трампа на предложение по урегулированию

    В Германии депутаты поддержали важное предложение Путина

    Россиянам открыли безвизовый въезд в еще одну страну

    Болельщики «Барселоны» забросали камнями автобус своей же команды

    На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

    Женщина на машине врезалась в здание ресторана в Москве

    В Сумской области мужчина подорвался на собственной гранате

    ВСУ ударили по российскому предприятию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok