Spiegel: Депутаты в Германии поддержали слова Путина о посредничестве Шредера

Немецкие депутаты поддержали идею президента России Владимира Путина о посредничестве на переговорах Москвы и Евросоюза экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом написало издание Spiegel.

«Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шредер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности», — рассказал журналистам депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

По его мнению, если ЕС хочет оказаться за столом переговоров, то ей стоит воспользоваться каждым шансом, который предоставляет Россия.

Как считает экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених, Европа должна рассмотреть кандидатуру Шредера. Но сосредоточиться на более раннем предложении главы Евросовета Антониу Кошта о диалоге с Москвой.

Ранее Владимир Путин предложил на роль посредника между Россией и ЕС бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.

До этого в СМИ сообщалось, что правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России. В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии», поэтому якобы не заслуживающими доверия.

Политический эксперт Севим Дагделен в разговоре с российскими СМИ приветствовала предложение Путина, однако политическая сила не имеет депутатов в бундестаге и не может повлиять на оценку Берлина.