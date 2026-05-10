17:25, 10 мая 2026Мир

Германия отвергла предложение Путина

Немецкие СМИ сообщили об отказе Берлина от фигуры Шредера для переговоров с РФ
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Герхард Шредер. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России Владимира Путина по назначению посредником в переговорах Москвы и Евросоюза бывшего канцлера Германии, а позднее функционера российских энергетических компаний Герхарда Шредера. Об этом со ссылкой на источники пишут такие СМИ, как Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ARD-aktuell и Tagesspiegel и Deutschlandfunk.

В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии», поэтому не заслуживающими доверия. Основной причиной для такого мнения стала неизменность требований, которые Москва предъявляет по отношению к Украине, оцениваемых в ФРГ как неприемлемые.

Саму идею Путин высказал накануне, 9 мая, указав, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в разговоре с российскими СМИ приветствовала предложение Путина, однако политическая сила не имеет депутатов в бундестаге и не может повлиять на оценку Берлина.

Шредер, которому в апреле исполнилось 82 года, возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 год. Почти сразу после ухода в отставку он начал работу в российских энергетических компаниях и по настоящее время остается председателем комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»), отказавшись покидать пост после 2022 года. В Германии политик неоднократно подвергался критике за дружбу с Путиным.

