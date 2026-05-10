В Кремле потребовали разъяснений от Армении. Причиной стали антироссийские заявления Зеленского в Ереване

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Армении разъяснений по поводу антироссийских высказываний, сделанных украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках участия в саммитах в Ереване 4-5 мая.

Официальный представитель Кремля отметил, что Армения вправе проводить любые мероприятия, в том числе саммит с Европейским союзом (ЕС). Однако, по его словам, «ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний». Песков подчеркнул, что «это ненормально, не вяжется с духом отношений» между Москвой и Ереваном.

Зеленский перед заседанием Европейского политического сообщества в Ереване, Армения, 4 мая 2026 года Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении [Никол Пашинян] не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его мнению, здесь открывается поле для дополнительного анализа, поскольку руководство Армении предоставило площадку для антироссийских заявлений и не сделало никаких балансирующих заявлений. «Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — заключил Песков.

Пашинян и Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, Армения, 4 мая 2026 года Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Путин не исключил «мягкого развода» с Арменией

Президент России Владимир Путин призвал Ереван как можно скорее определиться насчет участия в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и своевременно сообщить о своем решении.

В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода Владимир Путин президент России

Также российский лидер отметил, что планы республики вступить в ЕС «требуют особого рассмотрения». Он добавил, что неоднократно обсуждал эту тему с Пашиняном. Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу, уточнил Путин.

В Армении высказались о выборе между ЕС и ЕАЭС

Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян 10 мая сообщил, что Ереван сделает выбор между членством в ЕС или ЕАЭС, когда придет время. По его словам, у народа «есть европейские притязания».

Когда придет надлежащее время, когда поймем, что Армения должна выбрать между ЕС и ЕАЭС, то этот выбор мы должны сделать Арарат Мирзоян глава МИД Армении

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что национальным интересам Армении соответствует развитие связей с обеими структурами. Он обратил внимание, что Россия остается наиважнейшим внешнеэкономическим партнером республики.

Есть экономический базис для будущих отношений, традиции этих отношений, общность истории и культур, два христианских народа. При этом есть фактор борьбы за власть: сейчас Пашинян ориентируется на проевропейских армянских избирателей, коих там немало Константин Калачев политолог

При этом он призвал «уважать желание армян, для которых образ будущего формирует в значительной степени Европа». «Надо повышать привлекательность образа России, демонстрировать полезность таких вещей, как свободное движение рабочей силы, капитала, услуг, как единая внешнеторговая политика и так далее. Что касается ЕАЭС, для Армении использование экономического потенциала России — одна из главных задач», — резюмировал Калачев.