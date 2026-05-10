15:26, 10 мая 2026МирЭксклюзив

Назван вероятный выбор Армении между ЕС и ЕАЭС

Политолог Калачев: Армения выберет путь, выгодный ее национальным интересам
Юлия Сычева (корреспондент)

Национальным интересам Армении соответствует развитие связей с обеими структурами — с Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), считает политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении.

Политолог отметил, что для избирательной кампании премьера Никола Пашиняна отношения с ЕС особенно важны, учитывая, что на выборах ему противостоит пророссийская оппозиция в лице Самвела Карапетяна и его партии «Сильная Армения». Он также подчеркнул, что о реальных действиях Армении надо будет судить после июня, когда там пройдут выборы.

«Россия остается наиважнейшим внешнеэкономическим партнером Армении. Есть экономический базис для будущих отношений, традиции этих отношений, общность истории и культур, два христианских народа. При этом есть фактор борьбы за власть: сейчас Пашинян ориентируется на проевропейских армянских избирателей, коих там немало», — сказал Калачев.

Эксперт также указал, что перспектива развития ЕАЭС находится в руках самого союза. Он объяснил, что если сотрудничество России и Армении будет приносить Армении ощутимую пользу, то страна будет развивать связи со странами ЕАЭС и участвовать в экономической интеграции в интересах повышения жизненного уровня своего населения.

«Я думаю, что надо уважать желание армян, для которых образ будущего формирует в значительной степени Европа. Надо повышать привлекательность образа России, демонстрировать полезность таких вещей, как свободное движение рабочей силы, капитала, услуг, как единая внешнеторговая политика и так далее. Что касается ЕАЭС, для Армении использование экономического потенциала России — одна из главных задач. Это дает надежду, что при любом исходе выборов взаимодействие сохранится», — отметил политолог.

Ранее Путин заявил, что планы Армении вступить в ЕС «требует особого рассмотрения». По его словам, Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу.

