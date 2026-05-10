06:46, 10 мая 2026

Путин допустил возможность «мягкого развода» с одной страной

Путин: Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС
Марина Совина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что планы Армении вступить в ЕС «требует особого рассмотрения». По его словам, Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу.

