Путин оценил планы Армении вступить в ЕС

Путин: Намерение Армении вступить в ЕС требует особого рассмотрения

Намерение Армении вступить в Европейский союз (ЕС) «требует особого рассмотрения». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что неоднократно обсуждал эту тему с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Российский лидер также подчеркнул, что Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу.

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения», в ходе которых обсуждались вопросы безопасности, украинский кризис и вопросы евроинтеграции Армении. По итогам встречи Ереван и Брюссель подписали договор о запуске партнерства.