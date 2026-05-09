Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:24, 9 мая 2026Россия

Путин оценил планы Армении вступить в ЕС

Путин: Намерение Армении вступить в ЕС требует особого рассмотрения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Намерение Армении вступить в Европейский союз (ЕС) «требует особого рассмотрения». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что неоднократно обсуждал эту тему с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Российский лидер также подчеркнул, что Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу.

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения», в ходе которых обсуждались вопросы безопасности, украинский кризис и вопросы евроинтеграции Армении. По итогам встречи Ереван и Брюссель подписали договор о запуске партнерства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин согласился встретиться с Зеленским

    Путин назвал важного партнера России

    Путин назвал предпочтительного переговорщика между Россией и Европой

    Журова оценила отказ чешского спортсмена от церемонии награждения из-за россиянина

    Путин высказался о завершении конфликта на Украине

    Путин обвинил Запад в «обмане»

    Путин рассказал о «сошедшем с радаров» Киеве по одному вопросу

    Путин оценил планы Армении вступить в ЕС

    Путин назвал оправданным предложение США о перемирии

    В Раде выступили с предупреждением в честь Дня Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok