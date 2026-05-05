Стало известно о соглашении между Арменией и ЕС

Армения и ЕС подписали договор о запуске партнерства по итогам саммита в Ереване

Армения и Европейский союз (ЕС) подписали документы по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал «Minval Politika».

«[Подписан] договор о запуске Партнерства в области связанности (connectivity partnership). Ключевым армянским компаниям и фондам переданы шесть писем "с целью поддержки призыва проявить заинтересованность в инвестициях в Армении"», — передает издание.

Также было заключено рабочее соглашение между Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex и МВД Армении. Также Еревану был передан доклад о ходе реализации плана действий по либерализации визового режима.

Ранее стало известно, что Армения рассчитывает на поддержку ЕС в противодействии дезинформации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время саммита «ЕС — Армения».