Пашинян понадеялся на поддержку ЕС в противодействии одному явлению

11:17, 5 мая 2026

Пашинян: Армения рассчитывает на поддержку ЕС в противодействии дезинформации
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Армения рассчитывает на поддержку Европейского союза (ЕС) в противодействии дезинформации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время саммита «ЕС — Армения», трансляцию которого ведет агентство Armenpress.

«Наше сотрудничество с ЕС очень важно, и я уже могу поблагодарить наших партнеров за поддержку в этом вопросе, начиная с вопросов гарантий независимости судебной власти и заканчивая вопросом противостояния различным, в том числе гибридным, вызовам», — подчеркнул глава армянского кабмина.

Пашинян отметил, что для Армении демократия — это сознательно принятая стратегия. Он также добавил, что рассчитывает на поддержку Евросоюза в борьбе с дезинформацией и распространением разжигания ненависти.

Саммит «ЕС — Армения» начался вслед за саммитом Европейского политического сообщества. В рамках мероприятия стороны обсудят вопросы европейского курса Еревана. В 2025 году Национальное собрание (парламент) Армении приняло во втором, окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

