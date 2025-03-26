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10:08, 26 марта 2025Бывший СССР

Парламент Армении принял законопроект о вступлении в ЕС

Парламент Армении принял в окончательном чтении законопроект о вступлении в ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Национальное собрание (парламент) Армении приняло во втором, окончательном чтении законопроект о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

За принятие закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе» проголосовали 64 депутата, против выступило семь парламентариев. Инициативу о намерениях вступить в ЕС поддержала только правящая фракция «Гражданский договор». Представители оппозиционной фракции «Честь имею» проголосовали против законопроекта, фракция «Армения» отказалась участвовать в голосовании.

Законопроект о процессе вступления в Евросоюз был направлен в Национальное собрание гражданской инициативой «Евроголосование». В установленные сроки инициативе удалось собрать 60 000 подписей вместо требуемых 50 000. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил суть закона о начале вступления Армении в Евросоюз. По его словам, принятие закона означает, что в Армении есть много граждан, считающих ЕС более выгодным, чем Евразийский экономический союз.

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