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16:46, 31 января 2025Бывший СССР

Пашинян объяснил суть закона о начале вступления Армении в Евросоюз

Премьер Армении Пашинян: Закон о вступлении в ЕС не означает членство в нем
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Принятие закона о начале процесса вступления Армении в Европейский союз (ЕС) еще не означает членство в нем. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, принятие закона означает, что в Армении есть много граждан, которые считают, что ЕС более выгоден для страны, чем Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее Пашинян заявил, что Армения испытывает опасения из-за позиции России по поводу вступления республики в ЕС. При этом он подчеркнул намерение и дальше взаимодействовать с Россией.

До этого вице-премьер России Алексей Оверчук оценил возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС одновременно. По его мнению, армянские политики, «мягко говоря, вводят в заблуждение народ».

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