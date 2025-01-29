В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

Оверчук: Дискуссии о членстве Армении в ЕС и ЕАЭС одновременно несостоятельны

Проходящие в Армении дискуссии о членстве страны в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно несостоятельны. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Люди, которые сейчас в дискуссиях, идущих в Армении, утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ», — подчеркнул чиновник.

Оверчук оценил возможные последствия членства Армении в ЕС на фоне планов принять законопроект о вступлении в объединение. Вице-премьер подчеркнул, что присоединение Еревана к Евросоюзу закроет для него рынки ЕАЭС. По его мнению, членство в двух объединениях несовместимо, и это должно быть понятно любому минимально знакомому с их принципами работы человеку.

Ранее комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС. Инициатива будет рассмотрена в период с 11 февраля.