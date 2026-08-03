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04:02, 3 августа 2026 (обновлено: 04:04, 3 августа 2026)Экономика

Раскрыты серьезные последствия для Британии из-за закрытия Ормузского пролива

Independent: Экономика Британии столкнется с рецессией, если Ормуз не откроется до 2027-го
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Экономика Великобритании может столкнуться с рецессией, если Ормузский пролив не откроется до 2027 года, пишет Independent со ссылкой на данные консалтинговой компании EY.

По данным издания, если пролив не откроется к началу или по крайней мере к середине следующего года, ВВП Британии может вырасти всего на 0,5 процента в 2026 году и сократиться на 0,2 процента в 2027-м.

В компании добавили, что при таком сценарии инфляция к концу текущего года может достигнуть 6,4 процента из-за резкого роста цен на нефть и энергоносители.

Ранее о планах избавиться от зависимости от Ормузского пролива заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди. Местные энергоэкспортеры, отметил он, уже активно используют порты на восточном побережье для отгрузок сырья иностранным покупателям.

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