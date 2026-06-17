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15:40, 17 июня 2026Экономика

Покинувшая ОПЕК страна захотела свести на нет зависимость от Ормузского пролива

Министр внешней торговли ОАЭ Зейуди заявил о намерении свести на нет зависимость от Ормуза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены избавиться от зависимости от пролива Ормуз. Об этом заявил министр внешней торговли покинувшей Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Тани Аль Зейуди, его слова приводит Bloomberg.

Это решение не будет зависеть от того, откроется в ближайшее время важнейшая на Ближнем Востоке логистическая артерия или нет, подчеркнул министр. «Мы движемся к тому, чтобы полностью избавиться от зависимости от Ормузского пролива», — констатировал Аль Зейуди.

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Экспортеры из ОАЭ уже активно используют порты на восточном побережье для отгрузок сырья иностранным покупателям. Власти ближневосточного государства хотят значительно расширить мощности терминалов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных за пределами Ормуза, на побережье Оманского залива. В планах также строительство двух новых трубопроводов, обсуждается вопрос реализации третьего, резюмировал министр.

ОАЭ покинули ОПЕК 1 мая 2026 года. Срочный выход из состава отраслевой организации в ближневосточной стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня». Спустя месяц после выхода из организации Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) перешла к масштабной распродаже сырья, добываемого в Персидском заливе.

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