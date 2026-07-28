Сирийцы заявили об ухудшении уровня жизни после смены власти в стране

Жизнь жителей Сирии стала тяжелее с экономической точки зрения после смены власти в стране. Об этом они рассказали съемочной группе RTVI, которая посетила республику.

Местный житель Юсуф рассказал журналистам, что те, кто «более-менее нормально» живет, в основном получают помощь от покинувших страну родственников. «Примерно 90 процентов людей живут очень тяжело», — признался он.

Проживающий в лагере для беженцев в Идлибе Адван Бакри, в свою очередь, признался, что не может себе позволить снимать жилье, так как это слишком дорого, так же, как и вернуться в родной город — он разрушен.

Владелец кафе в Дамаске Самир отметил, что некоторые сирийцы остались без работы, поскольку рынок заполонили импортные товары, и многие местные предприятия остановились. «Где-то в плане экономики есть небольшие улучшения после смены власти, но многие люди, наоборот, потеряли доход», — указал он. Кроме того, по словам Самира, ввиду дороговизны людям недоступно появившееся в стране электричество.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции ударил по американскому командному центру в районе Эт-Танф в Сирии. В результате атаки, помимо уничтожения одной радиолокационной системы и нескольких специальных вертолетов, было ликвидировано значительное количество американских военнослужащих.