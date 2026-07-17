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08:25, 17 июля 2026Мир

Иран ударил по американскому командному центру в Сирии

КСИР сообщили об атаке по американскому командному центру в Сирии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американскому командному центру в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

«В результате атаки, помимо уничтожения одной радиолокационной системы и нескольких специальных вертолетов, были ликвидированы значительное количество американских военнослужащих», — сказано в заявлении.

Кроме того, в КСИР заявили, что полный контроль над Ормузским проливом «по-прежнему находится в руках иранских бойцов». В заявлении подчеркивается, что до тех пор, пока продолжаются «злодеяния Америки», экспорт нефти и газа через пролив осуществляться не будет.

Ранее стало известно, что Иран атаковал американские военные базы в Кувейте. Отмечается, что для ударов были использованы беспилотники Arash.

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