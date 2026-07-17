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07:46, 17 июля 2026Мир

Иран атаковал американские военные базы в Кувейте

PressTV: Иран атаковал американские военные базы в Кувейте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Иран атаковал американские военные базы в Кувейте, об этом сообщает телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.

Отмечается, что для ударов были использованы беспилотники Arash. Такими же дронами были атакованы места размещения самолетов и вертолетов США на базе Сахир в Бахрейне.

В армии Ирана заявили, что целями атаки в Кувейте стали казармы и логистические центры американских военных.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новой волне ударов по Ирану. Кроме того, морские пехотинцы высадились на борт танкера Wen Yao в Ормузском проливе. Еще одно судно было выведено из строя после отказа подчиниться требованиям, три — перенаправлены с целью соблюдения морской блокады.

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