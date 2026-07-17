Американские военные высадились на борт танкера в Ормузском проливе

CENTCOM: Морские пехотинцы высадились на борт танкера Wen Yao в Ормузском проливе

Американские морские пехотинцы высадились на борту танкера Wen Yao в Ормузском проливе, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Уточняется, что военные из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты были направлены для верификации судна.

В командовании также отметили, что на сегодняшний день американские войска перенаправили три коммерческих корабля, пытавшихся обойти блокаду, вывели из строя один, не подчинившийся требованиям, и поднялись на борт еще одного, чтобы обеспечить полное соблюдение продолжающейся военно-морской блокады США против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем этой акватории и останется им.

