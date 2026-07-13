Иран заявил о намерении навсегда стражем Ормузского пролива

Аракчи заявил, что Тегеран всегда был «стражем» Ормузского пролива и останется им навсегда

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в соцсети X, что Тегеран всегда был «стражем» Ормузского пролива и останется им.

«Кто бы не обеспечивал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, стоит компенсировать его услуги. Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда», — отметил иранский министр.

Глава МИД Ирана заявил, что уровень в 20 процентов является, безусловно, слишком высоким, подчеркнув, что Тегеран намерен придерживаться справедливого подхода.

12 июля журналист издания Axios Барак Равид заявил, что США атаковали малые катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие объекты Ирана в Ормузском проливе. Автор сослался на американского чиновника, имя которого он не раскрыл.