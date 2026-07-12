США нанесли удары по иранским судам в Ормузском проливе

Журналист Axios Равид: США атаковали малые катера Ирана в Ормузском проливе

США атаковали малые катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие объекты Ирана в Ормузском проливе. На это указал журналист американского издания Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X.

«Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам противовоздушной обороны, а также по малым катерам КСИР в ряде мест в районе Ормузского пролива», — отметил он.

Журналист сослался на американского чиновника, имя которого он не раскрыл. Удары произошли несколько часов назад.

Ранее стало известно, что Иран нанес удар по американским военным в Кувейте. Кроме того, по утверждению КСИР, были уничтожены командный центр и ангары для американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании.