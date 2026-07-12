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19:37, 12 июля 2026Мир

Иран нанес удар по американским военным в Кувейте

Clash Report: Иран нанес удар по подразделению ракетных войск армии США в Кувейте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Иран нанес удар по подразделению ракетных войск армии США в Кувейте. Видео публикует Telegram-канал Clash Report.

В ночь на 12 июля иранские военные начали наносить ответные удары по американским целям на Ближнем Востоке.

По утверждению Корпуса стражей исламской революции, были уничтожены командный центр и ангары для американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США либо должны выполнять свои обещания, либо быть готовыми «заплатить цену». Он подчеркнул, что «эра односторонних сделок» закончилась.

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