Иран начал бить по целям США

Press TV: Иран в ответ бьет по американским целям на Ближнем Востоке

Иран начал наносить серию ударов по целям Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Press TV.

По его данным, в Иордании работает система противовоздушной обороны после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям.

Жители Кувейта услышали звук взрыва после иранских ответных ударов Ирана, уточняется в обновленной информации. Подробности и данные о пострадавших выясняются.

Ранее журналист Axios Барак Равид заявил, что США наносят удары по целям Ирана в районе Ормузского пролива. Целями атаки стали системы ПВО, радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и дронов. По данным источников, удары пришлись в ответ на обстрел Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана торгового судна в Ормузском проливе.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет назвал причину новых американских ударов по Ирану. По его словам, в Тегеране сделали плохой выбор, поэтому теперь они платят за это.