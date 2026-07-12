Глава Пентагона назвал причину новых ударов США по Ирану

Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал причину новых ударов США по Ирану, заявив о «плохом выборе» Тегерана. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят», — написал он.

Прежде вооруженные силы США вновь атаковали Иран. Удары наносятся по иранским целям в районе Ормузского пролива. Целями атаки стали системы ПВО, радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и беспилотников.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.