Reuters: Инфантино отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после резких протестов футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает Reuters.

«Внимательно выслушав все мнения, я ясно понял, что этот проект внес раскол такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки [проекта], он больше не отвечает целям, ради которых был предложен», — отметил Инфантино.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).

