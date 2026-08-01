Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi

МВД: Мошенники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi для хищения персональных данных

Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Эксперты объяснили, что бесплатные сети Wi-Fi в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах интересны для мошенников, поскольку позволяют перехватывать данные и похищать их.

«Полученные сведения в последующем могут использоваться для несанкционированного доступа к учетным записям профилей мессенджеров либо совершения мошеннических действий», — предупредили в ведомстве.

Ранее россиян научили вычислять соседей, подключившихся к чужому Wi-Fi. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что признаком такого подключения может служить низкая скорость интернета.