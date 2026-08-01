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07:53, 1 августа 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки на Киев

МО: ВС РФ поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистические центры в Киеве и Киевской области. Подробности ночной атаки на украинскую столицу раскрыли в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что атакованные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотников, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 1 августа ВС РФ вновь атаковали Киев. Для ударов по городу применялись баллистические и гиперзвуковые ракеты, было поражено несколько целей, включая энергетические объекты.

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