США ударили по Ирану

Axios: США наносят удары по целям Ирана в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы США вновь атаковали Иран. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Уточняется, что удары наносятся по иранским целям в районе Ормузского пролива. Целями атаки стали системы противовоздушной обороны (ПВО), радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и беспилотников.

По словам американского чиновника, удары были нанесены в ответ на обстрел Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана торгового судна в Ормузском проливе.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Кроме того, КСИР Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае новой агрессии.