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01:36, 12 июля 2026Мир

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Press TV: КСИР Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Об этом сообщает Press TV.

Отмечается, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Кроме того, КСИР принудил судно к остановке после нескольких предупреждений. Уточняется, что корабль отключил свои системы и тем самым поставил под угрозу безопасность на море.

Ранее Оман вынес на обсуждение инициативу по созданию двух коридоров в Ормузском проливе. Один из коридоров могут проложить через территориальные воды Омана в Ормузском проливе. Данный маршрут предложено именовать Южным. В то же время северный коридор может быть создан через территориальные воды Ирана. Взыскание платы за использование участка не предусмотрено.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США ожидают важного заявления Ирана об открытии Ормузского пролива в ближайшие дни.

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