Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 12 июля 2026Мир

Раскрыто предложение по созданию коридора в Ормузском проливе

CNN: Оман предложил создать два коридора в Ормузском проливе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Оман вынес на обсуждение инициативу по созданию двух коридоров в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник, осведомленный о переговорах с Ираном.

По его данным, Оман разработал предложение для управления навигацией в проливе через два отдельно контролируемых маршрута. Один из коридоров могут проложить через территориальные воды Омана в Ормузском проливе. Предполагается, что навигация там должна выполняться на условиях, которые действовали еще до конфликта США и Израиля против Ирана. Данный маршрут предложено именовать Южным.

Уточняется, что северный коридор может быть создан через территориальные воды Ирана. Проход в нем должен будет проходить обязательное разрешение со стороны властей Ирана. Взыскание платы за использование участка не предусмотрено.

В субботу главы иранского и оманского МИД встретились и обсудили механизмы для обеспечения безопасного прохода судов в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Пакистан и Катар пытаются вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров после обострения отношений между ними.

Между тем, журналисты The Hill писали, что срыв перемирия в Иране может привести к тому, что еще больше республиканцев захотят ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа. По мнению издания, в Сенате США начали бояться раскола среди республиканцев при голосовании за новый оборонный бюджет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран объявил о закрытии Ормузского пролива
    Залужного уличили в признании поражения Украины
    В Подмосковье сбили подростка на самокате
    Польше напомнили о предупреждении России после ее ссоры с Украиной
    У Черного моря снова обнаружили самолет НАТО
    Раскрыто предложение по созданию коридора в Ормузском проливе
    Дерево упало и насмерть задавило ребенка в российском регионе
    Российский военный сорвал наступление ВСУ
    Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле достигло 4 333
    Во Франции пришли к неутешительному выводу после ударов России по Киеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok