Раскрыто предложение по созданию коридора в Ормузском проливе

CNN: Оман предложил создать два коридора в Ормузском проливе

Оман вынес на обсуждение инициативу по созданию двух коридоров в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник, осведомленный о переговорах с Ираном.

По его данным, Оман разработал предложение для управления навигацией в проливе через два отдельно контролируемых маршрута. Один из коридоров могут проложить через территориальные воды Омана в Ормузском проливе. Предполагается, что навигация там должна выполняться на условиях, которые действовали еще до конфликта США и Израиля против Ирана. Данный маршрут предложено именовать Южным.

Уточняется, что северный коридор может быть создан через территориальные воды Ирана. Проход в нем должен будет проходить обязательное разрешение со стороны властей Ирана. Взыскание платы за использование участка не предусмотрено.

В субботу главы иранского и оманского МИД встретились и обсудили механизмы для обеспечения безопасного прохода судов в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Пакистан и Катар пытаются вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров после обострения отношений между ними.

Между тем, журналисты The Hill писали, что срыв перемирия в Иране может привести к тому, что еще больше республиканцев захотят ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа. По мнению издания, в Сенате США начали бояться раскола среди республиканцев при голосовании за новый оборонный бюджет.