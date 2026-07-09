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23:31, 9 июля 2026Мир

Стало известно о попытках двух стран усадить США и Иран за стол переговоров

CNN: Катар и Пакистан пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Пакистан и Катар пытаются вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров после обострения отношений между двумя странами. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в регионе.

«Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров», — передает телеканал.

В ночь на среду, 8 июля, американские военные начали серию ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормуз.

Ранее американские СМИ написали, что обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке зависит от того, продолжит ли Исламская Республика атаковать суда в Ормузском проливе. Как уточнялось, Вашингтон готовится к длительному напряжению вокруг Ормузского пролива.

Также сообщалось, что срыв перемирия в Иране может привести к тому, что еще больше республиканцев захотят ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа.

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