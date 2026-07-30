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14:42, 30 июля 2026 (обновлено: 14:54, 30 июля 2026)Ценности

Боня извинилась перед Бородиной за шутку о ее внешности

Боня призналась, что не хотела обидеть Бородину шуткой о ее внешности на красной дорожке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогерша Виктория Боня извинилась перед телеведущей Ксенией Бородиной за шутку о ее внешности под видео с красной дорожки. Слова инфлюэнсерши приводит Super.ru.

Боня призналась, что не хотела обидеть свою коллегу. Кроме того, она оказалась удивлена ее реакцией. «Я от всей души действительно предложила продукт — классный, крутой, который не будет отдавать в синеву. Я сама очень много раз попадала в ситуацию, когда вот так выглядит макияж», — объяснила знаменитость.

Также Боня отметила, что хотела бы прислать ей косметику своего бренда. «Если Ксения обиделась на этот комментарий, у меня вообще не заржавеет сказать, что я извиняюсь от всей души и не хотела обижать. И с удовольствием действительно пришлю ей свою продукцию, чтобы больше таких казусов не было», — заключила собеседница издания.

Ранее Ксения Бородина резко ответила Виктории Боне за шутку о ее внешности.

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