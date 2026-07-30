Раскрыты последствия перевода средств на счета признанного террористом Павла Дурова

Адвокат: Перевод средств Павлу Дурову будет считаться финансированием терроризма

Перевод средств основателю Telegram Павлу Дурову, внесенному в перечень террористов и экстремистов, будет считаться финансированием терроризма. Об этом со ссылкой на опрошенного в качестве эксперта адвоката Дмитрия Рощина сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, после внесения Дурова в перечень, ему заблокируют российские счета. По закону перевод будет считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставлялись именно для этих целей.

30 июля Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов.

По данным ФСБ, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений.