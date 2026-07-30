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Силовые структуры
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15:39, 30 июля 2026Силовые структуры

Раскрыты последствия перевода средств на счета признанного террористом Павла Дурова

Адвокат: Перевод средств Павлу Дурову будет считаться финансированием терроризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eventpress Kochan / IMAGO / Globallookpress.com

Перевод средств основателю Telegram Павлу Дурову, внесенному в перечень террористов и экстремистов, будет считаться финансированием терроризма. Об этом со ссылкой на опрошенного в качестве эксперта адвоката Дмитрия Рощина сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, после внесения Дурова в перечень, ему заблокируют российские счета. По закону перевод будет считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставлялись именно для этих целей.

30 июля Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов.

По данным ФСБ, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений.

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