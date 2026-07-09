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23:09, 9 июля 2026Мир

В США назвали условие нанесения новых ударов по Ирану

Axios: Обмен ударами зависит от атак Ирана на суда в Ормузском проливе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке зависит от того, продолжит ли Исламская Республика атаковать суда в Ормузском проливе. Такое условие назвали источники издания Axios.

По словам собеседников издания, Вашингтон готовится к длительному напряжению вокруг Ормузского пролива. Отмечается, что эскалация может продлиться от нескольких дней до месяца.

В Тегеране ранее заявляли, что проход через Ормузский пролив не станет платным, но судовладельцам придется взять на себя операционные расходы на технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством.

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