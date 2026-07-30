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Из жизни
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15:05, 30 июля 2026 (обновлено: 15:11, 30 июля 2026)Из жизни

Двух рабочих унесло в канализацию

В США рабочий захлебнулся в канализации
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

В штате Иллинойс, США, двух рабочих унесло в подземный ливневый коллектор. Как пишет People, выжил только один из них.

Пострадавшие были сотрудниками компании Vortex Lining Systems LLC, которая ремонтировала трубы в населенном пункте Даунерс-Гроув. В день инцидента обрушился сильный дождь, ветер и гроза. Из-за этого двое рабочих не смогли выбраться из канализации.

Одного из мужчин нашли в 60 метрах от того места, где он попал в коллектор. Его удалось спасти. Второго мужчину обнаружили только на следующий день. Ему уже было невозможно помочь.

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Ранее сообщалось, что жительница Рио-де-Жанейро, Бразилия, Фабиана Роза упала в канализационный люк из-за неизвестных воров. Ее спас мотоциклист.

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