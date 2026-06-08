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Из жизни
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09:38, 8 июня 2026Из жизни

Женщина провалилась в канализационный люк и оказалась в ловушке под землей

В Бразилии женщина провалилась в канализационный люк и попала на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Жительница Рио-де-Жанейро, Бразилия, Фабиана Роза упала в канализационный люк из-за неизвестных воров. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент попал на видео. На нем видно, что женщина сошла с мототакси и направилась в сторону места работы с телефоном в руке. По дороге Роза наступила на крышку люка и провалилась сквозь землю. Крышка перевернулась и вновь закрылась. В результате женщина оказалась в ловушке.

Это произошло на глазах водителя мототакси, который привез Розу. Он тут же бросился ей на помощь. «Я думала, что умру, потому что вода доходила мне до груди, а яма была очень глубокой», — рассказала пострадавшая. Благодаря мотоциклисту ей удалось вылезти на поверхность. На следующий день Розу выписали из больницы с многочисленными ушибами и синяками.

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Следователи полагают, что причиной несчастного случая могли стать подозрительные мужчины, которые попали на камеры видеонаблюдения несколькими часами ранее. Предполагается, что они залезли в канализацию, чтобы украсть медные кабели, но не смогли этого сделать. Перед уходом злоумышленники не закрепили крышку люка как следует.

Ранее сообщалось, что в городе Куяба, Бразилия, прохожие спасли из люка 21-летнюю Жулиану Мару Шиель. Она упала в люк во время прогулки с собакой.

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