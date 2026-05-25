Девушка провалилась сквозь землю во время прогулки с собакой и попала на видео

В Бразилии девушка провалилась в люк во время прогулки с собакой и выжила
Юлия Юткина
В городе Куяба, Бразилия, прохожие спасли из люка 21-летнюю Жулиану Мару Шиель. Об этом сообщает El Tiempo.

По словам Шиель, она упала в люк во время прогулки с собакой по кличке Пита. Девушка наступила на тротуарную плиту и провалилась сквозь землю. Этот момент попал на видео.

Оставшись одна, Пита стала обеспокоенно лаять, что привлекло внимание прохожих. Сама Шиель рассказала, что ей потребовалось несколько минут, чтобы осознать произошедшее. Она позвонила матери, а потом обнаружила, что получила серьезные травмы, и стала звать на помощь. Через несколько минут девушку уже вытащили на поверхность.

При падении Шиель сломала зубы, повредила плечо, подвернула лодыжку и получила множество ссадин и синяков. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи наложили ей швы на подбородок и губы. Пока девушка может есть только мягкую и холодную пищу.

Несмотря на это, Шиель считает, что ей повезло. «Когда я позже посмотрела видео, то подумала, что все могло быть гораздо хуже», — отметила она.

Местные власти огородили место происшествия. Они отметили, что с 2025 года проводят в районе замену старых ненадежных крышек люков.

Ранее сообщалось, что в городе Виннипег, Канада, спасатели вытащили женщину, провалившуюся в скрытый колодец. Ее смогли спасти только спустя 40 минут после падения.

