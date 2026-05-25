12:12, 25 мая 2026

В Госдуме отреагировали на угрозы Каллас из-за удара России по Киеву

Сергей Истомин

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал истерикой угрозы верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас после удара России по Киеву в ночь на 24 мая. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Ранее Каллас пообещала, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят усиление давления на Россию из-за массированной атаки на Украину.

Шеремет счел заявление Каллас показной и неуместной истерикой, которую пора прекратить. «Вместо того, чтобы цинично обвинять во всем Россию и плодить какие-то угрозы, лучше бы набралась смелости и рассказала, как спонсируемые ЕС киевские боевики ударили по общежитию с детьми в Старобельске», — отреагировал он.

По мнению депутата, глава евродипломатии продолжает вести антироссийскую пропаганду. Шеремет считает, что Каллас не беспокоят смерти студентов колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). «Именно такие, как Каллас, спровоцировали военный конфликт на Украине и продолжают делать все, для его разжигания», — заявил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя удар Вооруженных сил России по Киеву, призвал бить «гораздо сильнее». По словам российского политика, после атаки украинским властям будет проще просить деньги и оружие, воровать и оправдываться.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников атаковали здания колледжа в три волны, целясь в одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

