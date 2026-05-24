Каллас пообещала усилить давление на Россию

Каллас: Министры иностранных дел Евросоюза обсудят усиление давления на Россию

Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию. Это пообещала верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее процитировал «Коммерсантъ».

Так Каллас прокомментировала новость о нанесении ударов по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для этих атак использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

По словам Каллас, удары «Орешником», который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».

Ранее, 22 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Тогда Путин сказал, что заявлениями МИД в подобных случаях ограничиться невозможно.