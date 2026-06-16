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04:18, 16 июня 2026Ценности

Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами порадовала фанатов фото в крошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телезвезда Майя Джама, чьи ягодицы в 2024 году признали самыми идеальными в мире, показала фото в откровенном виде и порадовала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда реалити-шоу «Остров любви» запечатлела себя на камеру в ванной комнате. Она позировала перед зеркалом в бикини, оформленном абстрактным принтом. При этом изделие включало в себя крошечный бюстгальтер, который частично оголял ее грудь, и плавки с тонкими завязками на талии.

Публикация знаменитости набрала почти 100 тысяч лайков. Поклонники восхитились фигурой Джамы в раздельном купальнике и принялись обсуждать ее в комментариях. «Какая красивая женщина», «Ты просто великолепна», «Ты такая потрясающая», «Как такая идеальная женщина вообще существует?», «Никого нет горячее тебя», — высказывались они.

В мае сообщалось, что Майя Джама стала героиней откровенной съемки бельевого бренда Agent Provocateur.

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