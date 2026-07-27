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22:45, 27 июля 2026 (обновлено: 23:14, 27 июля 2026)Авто

Названа причина ДТП с пожаром в Москве

Госавтоинспекция: Причиной ДТП с грузовиком в Новой Москве стал выезд на встречную полосу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Причиной ДТП с грузовиком и BMW в Новой Москве стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем канале в мессенджере «Макс».

«По предварительным данным, в районе села Вороново водитель автомобиля БМВ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем с последующим возгоранием транспортных средств», — сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, жертвами ДТП стали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В начале июля в Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Из-за аварии перекрыли две из трех полос.

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