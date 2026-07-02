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09:52, 2 июля 2026Авто

В Москве на транзитной эстакаде произошло массовое ДТП

В Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с четырьмя автомобилями
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

К месту массовой аварии направились специалисты экстренных городских служб. Другие обстоятельства инцидента уточняются, отметили в Дептрансе.

Движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех, подчеркнули в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

До этого два человека стали жертвами аварии в подмосковном Одинцово. Более 20 граждан получили травмы.

Ранее один человек не выжил, восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Московской области. Тогда все произошло на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо).

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