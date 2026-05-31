12:39, 31 мая 2026

Один человек стал жертвой массового ДТП с маршруткой в Подмосковье

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Подмосковная полиция / VKontakte

Один человек стал жертвой массового ДТП с маршруткой в Подмосковье, еще восемь — пострадали. Об этом сообщила полиция Подмосковья в официальном Telegram-канале.

Авария случилась утром 31 мая на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с легковой машиной Ford на обочине, которая ехала по трассе. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia и маршрутным автобусом.

В результате один человек не выжил, еще восемь человек пострадали и обратились за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Москве автомобиль Infiniti врезался в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением.

