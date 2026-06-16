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14:46, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом и лидерами стран G7

Зеленский поблагодарил Трампа и лидеров стран G7 после встречи
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа и других лидеров стран G7 («Большой семерки») после встречи. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Во встрече также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Антониу Кошта.

«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию», — написал он.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G7. В Кремле в ответ заявили, что не получали приглашение на саммит G7 по официальным каналам.

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